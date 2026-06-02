橋上監督代行が、ここからどうチームを作り上げていくか見ものだ(C)産経新聞社人生の一寸先はサプライズ。それにしても、この人が巨人軍の指揮を執ることになるとは、いったい誰が予想できたでしょうか。長女への暴行容疑で現行犯逮捕され、その後釈放された阿部慎之助監督は、球団サイドに辞任を申し入れ、受理されます。長女による「チャットGPT」への相談によって、現役プロ野球監督の逮捕、退任という未曽有の事態へと進ん