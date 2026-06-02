「これも今しかない時間だから」。50歳で現役レスラーを続けるミス・モンゴルさんは、夫でお笑いトリオ・東京03の豊本明長さんとの間に、小学3年生になる娘さんがいます。「今日も1日、身を粉にした」と感じるほど、50代での格闘家と母業の両立は過酷な日々。それでも、かけがえのない今の幸せを噛み締めながら、今日も娘を連れてリングに向かいます。 【写真】「激しすぎる」男性相手に過激なデスマッチ！過酷な戦うお母さ