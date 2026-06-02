女優の畑芽育が、主演ドラマのオフショットを公開した。テレビ朝日系ドラマ「エラー」（ＡＢＣテレビ制作、日曜・後１０時１５分）で女優の志田未来とともにダブル主演を務めた畑は、１日までに自身のインスタグラムを更新。最終話の放送について触れると、「今日まであっという間だったような気がします。志田さんも未央ちゃんも大好きです」と記し、オフショットを載せた。２人並んで花束を抱え、頭を寄せ合ったショットや