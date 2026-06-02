レッズは１日（日本時間２日）、Ｅ・デラクルス内野手（２４）を右太もも裏を痛め１０日間の負傷者リスト入りしたと発表した。メジャー４年目のデラクルスは過去オールスター戦２度出場のメジャーを代表する快足強打の遊撃手。今季、打率２割８分、１２本塁打、３７打点、１０盗塁と安定した内容でチームの勝ち越しに貢献していた。５月３１日ブレーブス戦の５回に右中間安打した際に、一塁手前からスピードを緩めて代走と代