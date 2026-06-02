【ヤンゴン、ニューデリー共同】ミャンマー親軍政権の大統領を務めるミンアウンフライン氏は1日にインドのモディ首相と会談した後、当初予定されていた共同記者発表に臨まなかった。拘束が続く民主派指導者アウンサンスーチー氏に記者発表で触れられるのを警戒したとみられる。両首脳はインドの首都ニューデリーで会談。インド外務省は5月29日、会談後に共同記者発表をすると公表したが、翌30日にその予定を白紙にした。インド