流産や死産を繰り返す「不育症」の専門外来を受診した女性の91％が、不育症の知識を「早く知っておきたかった」と答えたとの調査結果を岡山大チームがまとめたことが2日分かった。不育症は妊婦の20人に1人が該当するとされるが、認知度の低さが浮き彫りとなった。調査を担当した中塚幹也教授（生殖医学）は「学校教育などを通じ知識を持つことが重要だ」と指摘している。チームは13日に名古屋市で開かれる日本不育症学会学術集