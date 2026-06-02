１日放送の日本テレビ系トークバラエティー番組「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」（火曜・後１１時５９分）の２時間ＳＰ（午後９時）では、出産後にメンタルの不調を感じる“産後うつ”について特集した。元バレーボール日本代表・大山加奈さんは「うちは双子なので、２人同時に寝かせるのに命がけなんですね。じゃないとトイレも行けないし、ご飯も食べられないので」と、双子の赤ちゃん時代の苦労を告白。「やっと２人が寝