TWICEのジヒョが、圧巻のスタイルを披露した。ジヒョは最近、自身のインスタグラムを更新し、複数の写真を投稿した。【写真】ジヒョ、圧巻のド迫力ボディ公開された写真には、白のキャミソールを着用してポーズを決めるジヒョの姿が収められている。また別の写真では、スタッズがあしらわれた黒のホルターネックトップスにミニ丈のボトムスを合わせたコーディネートを披露。胸元が大きく開いたヘルシーな肌見せスタイルで、抜群の