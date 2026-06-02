読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介！明るくて可愛い友人は、実はかなりの恋愛体質。彼氏がいるのにほかの男性に惹かれてしまい、周囲を振り回していきます。軽い気持ちで始まった行動が、やがて取り返しのつかない結果を招くことに――。可愛すぎる友人の危うい恋愛事情仲のいい友人は、明るくて一緒にいると楽しい存在でした。やさしい彼氏もいて、順調な関係に見えていました。しかしある日、ランチ中に彼女が「新