今日6月2日は、台風6号の影響で九州から東海は警報級の大雨となる恐れがあります。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。台風の接近に伴って暴風の恐れもあります。交通機関に影響が出る可能性もあり、交通情報にもご注意ください。九州〜東海で警報級の大雨や暴風の恐れ台風第6号は2日夜にかけて、奄美地方から九州南部にかなり接近して進む見込みです。また、前線が九州から日本の南にのびてお