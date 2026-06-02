1日、モスクワ南部の給油所「ORTK」で、「ガソリンの販売は1人当たり60リットルまで」などと書かれた案内と従業員（共同）【モスクワ共同】ロシアの首都モスクワや郊外の給油所で5月下旬からガソリンやディーゼル燃料の販売制限が一部で導入されたことが1日、分かった。これまで地方での販売制限は明らかになっていたが、首都周辺では2022年2月のウクライナ侵攻開始以降で初めてとみられる。ウクライナ軍によるロシア各地の製油