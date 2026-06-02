フィリーズのブライス・ハーパー内野手（33）は、MLBが提案したサラリーキャップ制度に強い懸念を示し、長期化する労使対立が野球界の成長を損なう可能性があると警告した。スポーツ専門局「ESPN」電子版が報じた。選手会とオーナー側は新たな労使協定（CBA）に向けた交渉を開始したが、リーグ側はサラリーキャップと最低年俸総額（フロア）を組み合わせた新制度を提案。一方で選手会は最低年俸やぜいたく税基準額の引き上げを