プロ野球・巨人は前日1日、ドラフト1位ルーキー・竹丸和幸投手の1軍登録を抹消しました。竹丸投手はドラフト1位指名で鷺宮製作所から巨人に入団。開幕投手をつとめ、その試合で初勝利をあげると、その後も好投を続けてきました。5月7日には初めて抹消され、最短での再登録となる17日のDeNA戦に先発登板。好投を披露し、中10日のリフレッシュ期間について「(これまでは)すぐ登板がくる感覚だったので、1回空いたのは良かった」と語