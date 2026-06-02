「批判覚悟ですがつぶやきます」【写真】中3息子の校内展覧会、修学旅行の思い出作品が並ぶなか「息子の切り絵がこれで笑った」その発想に称賛の声不登校の同級生とのグループ分けについて、中3息子さんの修学旅行にまつわるエピソードをThreadsで紹介した福子さんの投稿に注目が集まりました。中学校生活のメインイベントともいえる修学旅行。その部屋決めで当初は仲の良い子たちと同部屋だった息子さん。喜んだのも束の間、不登