思考も作業もこなすAIエージェントが、従来の科学研究における効率のボトルネックを打破し、「AIが実験を支援する」時代を現実のものとしつつある。武漢人工知能研究院が開発した中国初の科学研究全工程対応AIエージェント「Science Claw」は4月29日の発表以来、武漢から全国へと利用が広がり、すでに1000以上の機関で導入され、1万人以上の研究者に利用されている。これまで研究者の多くの時間は反復作業に費やされてきた。資料探