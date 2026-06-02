新車590万円！ トヨタ「“大きな”ハイエース」が凄い！日本の商用車市場において、圧倒的な支持を誇るトヨタ「ハイエース」。実は、海を越えたオーストラリア市場などでは、日本とは異なる独自の進化を遂げたハイエースが展開されています。【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ最新「“大きな”ハイエース」です！（33枚）日本国内で見慣れたハイエースは、エンジンの上に運転席が配置されたキャブオーバー型と呼ばれる「2