オリックスの博志投手が、5月31日の中日戦（京セラドーム）で2回途中からの“緊急登板”。チームに流れを呼び込む投球で今季2勝目を挙げ、チームの5月の勝ち越しに貢献した。「こういう場面で多く投げてきましたから。でも“火消し”（救援）として行っている以上、0で抑えたかったですね」。博志がちょっぴり、悔しそうに振り返った。出番はいきなりやってきた。2点リードから先発の高島泰都投手が逆転を許した2回途中1死二