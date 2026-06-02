アメリカのトランプ政権が設立を発表した“過去に不当な捜査を受けたと主張する人たちへの補償基金”について、政権が計画を中止する方針だと報じられました。アメリカのニュースサイト「アクシオス」は1日、過去に不当な捜査を受けたと主張する人たちへの補償を進めるためとして、司法省が先月設立を発表したおよそ18億ドル＝2870億円規模の基金について、トランプ政権が計画を中止する方針だと報じました。2人の政府高官が明らか