悪質な電子ギフト買い取り業者に注意を呼びかけている「消費者機構日本（COJ）」のホームページインターネット通販などで使える「電子ギフト」の買い取りサイトを巡り多くの被害情報が寄せられているとして、特定適格消費者団体「消費者機構日本（COJ）」が注意を促している。買い取り金額の「90％を手数料として差し引く」といった消費者が大幅に不利になる条項を分かりにくく表示する二つの事業者とサイト名を公表した。ネク