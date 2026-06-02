稲森ゆうが、1stイメージDVD『稲森ゆうミルキー・グラマー』（竹書房）を5月29日にリリース。お胸の大きなフレッシュガールの、記念すべきデビュー作だ。 稲森ゆう ©2026 TAKE SHOBO CO.,LTD. 彼女の最大の武器は、何と言っても見事なボリュームを誇る天然バストだ。作中では、カメラに向かって胸を前に突き出したアングルなど、非常にエキサイテ