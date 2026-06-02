文部科学省が同志社国際高校の教育活動について教育基本法に反すると認定した問題を巡り、『教えて！ニュースライブ 正義のミカタ』（ABCテレビ）では、「平和教育」のあり方について議論が交わされた。 【TVer】「思想ではなくやり方の問題」弁護士が問題視した“平和学習” 番組では、今年3月に沖縄・辺野古沖で発生した転覆事故を取り上げた。京都府の同志社国際高校が実施していた平和学習としての修学旅行中に起き