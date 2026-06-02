【ニューヨーク共同】週明け1日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前週末比40銭円安ドル高の1ドル＝159円63〜73銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1627〜37ドル、185円70〜80銭。米イランの戦闘終結に向けた協議の先行きが不透明なことから「有事のドル買い」が優勢となった。原油価格の上昇もドル買いを促した。