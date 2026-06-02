企業向けイベントに登壇した米オープンAIのサム・アルトマンCEO＝2025年2月3日、東京都内【ニューヨーク共同】昨年4月の米南部フロリダ州での銃乱射事件を巡り、同州は1日、被告が犯行の準備に使った対話型人工知能（AI）「チャットGPT」について、危険性を知りながら市民に提供したとして、開発元のオープンAIとアルトマン最高経営責任者（CEO）に損害賠償などを求める訴訟を同州の裁判所に起こした。米メディアによると、全