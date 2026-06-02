6月に開幕するFIFAワールドカップ2026を前に、アメリカのタイム誌は1日、日本のサポーターが毎回試合後に清掃活動をすることを取り上げ、他国にも広がりを見せていると称賛しました。タイム誌は「日本がワールドカップで毎回勝ち取っているもの」と題した記事で、1998年のフランス大会で日本代表がワールドカップに初めて出場して以来、日本のサポーターが試合終了後、勝敗にかかわらずゴミ拾いをし、観客席をきれいにしてきたこと