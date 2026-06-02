本日6月2日（火）の『プラチナファミリー 華麗なる一家をのぞき見』は、『日本探求アカデミックバラエティ 火曜の良純孝太郎』との合体2時間スペシャルで放送される。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！『プラチナファミリー』には、室町幕府を開いた将軍・足利尊氏の子孫で、29代目にあたる義徳さんが登場する。京都で暮らす義徳さんは、滋賀県の大手メーカーに勤務。足利の名を受け継ぐ義徳さんは、周囲がそのルーツに気