私たちの毎日の安全な移動を守るため、大雨や大地震が起きた直後、危険を顧みず線路を徒歩で目視点検してくれている保線員の人々がいます。そんな過酷でリスクの伴う現場作業を、AIとロボットの力で劇的に進化させる近未来のプロジェクトが本格始動します。JR東日本は、AIとロボットを活用した新しい「線路内自律走行型ロボット」の開発概要を公表しました。すでに八高線など計6線区での2段階にわたる概念実証（PoC）の実証実験を