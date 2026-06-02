モーニング娘。'26の牧野真莉愛（25）が1日、自身のインスタグラムを更新。前日5月31日にエスコンフィールドHOKKAIDOで開催されたプロ野球交流戦「日本ハム×巨人」戦の始球式に登場した牧野は、日本ハム・新庄剛志監督の“顔”が全面にびっしりとプリントされ、裾には白とピンクのレースが施されたひときわ目を引くデザインのスカートで始球式に臨む様子を自身のSNSでも披露した。【写真】“新庄監督”がびっしりのコスチューム