フリーアナウンサーの山本里菜が、1日にInstagramを更新し、これまで余り披露してこなかった水着姿でプールを楽しむ様子を公開し、ファンから反響が寄せられた。【写真】山本里菜、背中のラインが美しい…レアな水着姿山本アナは「温水だったからプール入れた」「ちくわちゃんと最高の癒し旅でした」と愛犬との水入らずの旅行を公開している。「水着はSHEINのです あんまり見えないですね笑」「ごめんなさい」と謝りつつも、緑