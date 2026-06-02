黒木華が主演するドラマ『銀河の一票』（カンテレ・フジテレビ系／毎週月曜22時）の第7話が1日に放送され、茉莉（黒木）とあかり（野呂佳代）が政策づくりのために“当事者ヒアリング”を行う様子が描かれると、ネット上には「リアリティすごい」「これガチのやつ？」「ドキュメンタリー番組みたい」などの反響が寄せられた。【写真】過去を打ち明けるあかり（野呂佳代）『銀河の一票』第7話場面カット透（渡邊圭祐）を刺して