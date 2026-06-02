お笑いタレント・椿鬼奴がのものまねショットがネットを騒がせている。１日までに自身のインスタグラムで「最近の小室哲哉さん伝わります？」と記し、音楽プロデューサーの小室哲哉に寄せたショットをアップ。白スーツにハイトーンヘア。腕を組んでポーズも似せた。この投稿には「言われる前に小室さんって思いました」「伝わるぅ〜」「本人だとおもったｗｗ」「似すぎ！」「そっくり！！」「天才だ！！！」「ポーズも激似