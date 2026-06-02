◆第７６回安田記念・Ｇ１（６月７日、東京競馬場・芝１６００メートル）第７６回安田記念・Ｇ１は７日、東京競馬場の芝１６００メートルで行われる。美浦・高野真之介記者は上昇ムード漂う重賞５勝馬レーベンスティールに注目した。「なんとかＧ１の舞台で活躍させたい子なんです」。いつにも増して田中博調教師の声は熱を帯びていた。重賞５勝を挙げるレーベンスティールが、悲願のＧ１初制覇を目指して春のマイル王決定戦に