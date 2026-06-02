これは知人のA子さんに聞いたお話です。我が子の才能を信じるあまり、周囲にマウンティングを繰り返す過保護ママ。しかし、監督から提案された「意外なポジション」を巡り、親子の思いがすれ違ってしまい……！？ 「うちの子、本当にセンスの塊なのよね！」と豪語する新メンバーのママ これは、知人のA子さんに聞いたお話です。 A子さんの息子が所属するサッカーチームは、普段は和気あいあいとしつつも