Ｊ２磐田を運営する株式会社ジュビロは１日、今年１月から親会社となったヤマハ発動機グループ社員を対象とした「ジュビロ磐田サッカー交流会」をホームスタジアムであるヤマハスタジアムで開催した。サッカーを通じて従業員同士の一体感を高めるとともに、クラブへの応援機運向上を目的とした初の取り組みで、約２００人のグループ社員が参加した。磐田ＯＢ選手は１４人が参加。藤田俊哉取締役、山田大記ＣＲＯ、磐田Ｕ―１５