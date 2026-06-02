北中米Ｗ杯の日本代表に、ジュビロ磐田でプロキャリアをスタートさせたＦＷ小川航基（２８）＝NEC＝、ＤＦ伊藤洋輝（２７）＝バイエルン＝、ＦＷ後藤啓介（２０）＝シントトロイデン＝が選出された。小川は５月３１日のアイスランド代表戦で決勝ゴール。現役時代に３選手とともにプレーした磐田・山田大記ＣＲＯ（クラブ・リレーションズ・オフィサー、３７）が、磐田時代を振り返るとともに世界へ羽ばたく後輩たちへエールを送