チョ・ユミンの欠場が決定、代役として代表未経験のチョ・ウィジェを招集韓国サッカー協会（KFA）が6月1日、UAE1部シャールジャFCに所属する韓国代表のDFチョ・ユミンが足底腱膜の断裂によりワールドカップ（W杯）を出場辞退すると発表した。米国で行われたトリニダード・トバゴ代表との親善試合で負傷交代となっており、韓国紙「朝鮮日報」は「自力で歩くことが困難な状態で、医療スタッフに運ばれてピッチを後にした」と報じた