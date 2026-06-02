スウェーデンとチュニジアが親善試合で敗戦サッカー日本代表と北中米ワールドカップ（W杯）で同組（グループF）のスウェーデン代表とチュニジア代表が現地時間6月1日、国際親善試合に臨み、それぞれ敗れた。スウェーデン代表はノルウェー代表相手に前半だけで0-3と守備陣が崩壊。攻撃陣では、後半途中から出場したFWアレクサンデル・イサクが個人技から圧巻ゴールを決め、W杯を前に調子を上げてきた。試合はノルウェー代表が主