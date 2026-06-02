最近、高市早苗首相をめぐって2つの問題が報じられている。ひとつは、高市首相の名前を冠した暗号資産「サナエトークン」問題。もうひとつは、総裁選や衆院選でライバル候補や野党を中傷したという「ネガキャン動画」疑惑だ。【衝撃画像】「カンペで炎上！無能で炎上！」と小泉進次郎氏を揶揄する投稿参院本会議で答弁する高市首相©時事通信社さらには「玉木トークン」構想まで一見すると別の話に見える。片方は仮想通