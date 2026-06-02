『「あの戦争」は何だったのか』がベストセラーとなった近現代史研究者・辻田真佐憲氏の新連載「『戦後』の正体」がスタートした。戦後の日本における憲法九条と平和のあり方をテーマとした第3回から一部を紹介します。【画像】1950年に発足した警察予備隊◆◆◆1950年の「隠された記憶」戦後日本は平和国家であり、戦死者をひとりも出していない。それは、憲法九条のおかげだ。しばしばそのような主張を耳にする。それはたしか