立憲民主党時代、党の「安定的な皇位継承に関する検討委員会」の委員長を務め、独自の論点整理を行った野田佳彦元首相（69）は語る。【初写真】愛子さまは喪服姿で堂々と…ブラックのイヤリング&ネックレスをお召しに「皇室制度については、国論を二分するテーマにしてはならない。にわかに政争の具とせず、『国民の総意』を探るべきです」野田佳彦元首相◆◆◆皇室の問題を政争の具にしてはいけないもともと、今回の議