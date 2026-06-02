米ホワイトハウスで、閣議に臨むトランプ大統領（ゲッティ＝共同）【ワシントン、エルサレム、イスタンブール共同】トランプ米大統領は1日、イスラエルのネタニヤフ首相、レバノンの親イラン民兵組織ヒズボラ側とそれぞれ電話会談し、自身の仲介で両者が互いに攻撃しないことで合意したと述べた。イラン側は、イスラエル軍によるヒズボラ攻撃を理由に、戦闘終結に向けた米国との対話を停止したとしており、トランプ氏は対話継続