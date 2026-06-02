〈なぜ「女性宮家」の可能性を閉ざすのか？ 皇位継承のあり方を考えてきた野田佳彦元首相が、高市政権下の議論に“違和感”を覚えるワケ〉から続く「次世代の皇室のイメージとして、真っ先に思い浮かぶのが愛子さまです」【初写真】愛子さまは喪服姿で堂々と…ブラックのイヤリング&ネックレスをお召しにそう語るのは、元日本経済新聞記者で純文学作家の鈴木涼美氏（42）だ。鈴木涼美氏◆◆◆天皇の系統を紡いでいくことに