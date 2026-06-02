アメリカ南部のフロリダ州は、AIの「チャットGPT」が銃乱射事件の実行犯に情報提供をしたなどとして、開発元のオープンAIなどに対し損害賠償などを求めて提訴しました。フロリダ州のウスマイヤー司法長官は1日、チャットGPTを開発したオープンAIとアルトマン最高経営責任者を全米で初めて州として提訴したと発表しました。訴状などによりますと、去年4月、フロリダ州立大学の構内で男子学生が銃を乱射し2人が死亡した事件で、チャ