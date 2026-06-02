日本のアイスランドとの親善試合でも導入された「ハイドレーションブレーク」(C)Getty Imagesいよいよ北中米ワールドカップ（W杯）の開幕まで2週間を切った。史上初の3か国共催となる今大会は、過去最多の48か国が参戦。かつてない規模でイベントが施行され、「世界一」の価値を高めるものとして大いに期待されている。【動画】小川航基が完璧なヘッドで決勝点！菅原由勢のピンポイントクロスに合わせたアイスランド戦のゴールを