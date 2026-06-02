日本学生支援機構の調査によると、大学生のおよそ2人に1人が何らかの奨学金を利用していると言います。All Aboutが実施している「奨学金の返済に関するアンケート」から、石川県在住29歳女性のケースをご紹介します。投稿者プロフィールペンネーム：あおい年齢・性別：29歳・女性同居家族構成：本人のみ居住地：石川県住居形態：賃貸職業：自営業・自由業年収：200万円金融資産：現預金60万円大学独自の奨学金200万円を借り入れ、2