若く、向こう見ずだったころのこと。バスの乗客は私だけ。運転手がバックミラー越しにチラチラと私を見て来る…下車する際、運転手が私に告げた言葉長野県在住の50代女性・Mさんは大学生時代、夜道を歩いて帰ろうとしていたらある男性に声をかけられて......。＜Mさんからのおたより＞35年前、大学生だった頃の話です。長野の実家から東京へ戻る際、高速バス代を少しでも節約しようと、日野のバス停で降りてJR日野駅まで歩くことに