NHK連続テレビ小説『風、薫る』に、お笑いコンビ・シソンヌのじろうが出演。じろうは5月27日放送の第43回から登場したが、その悲壮感漂う絶妙な演技が視聴者の間で絶賛されている。【写真】「大物俳優の風格」シソンヌ・じろうの『風、薫る』圧巻ビジュアル連続テレビ小説への出演は3度目『風、薫る』は明治時代に、初めて正規に訓練された看護師となった2人の女性の物語。第9週ではりん（見上愛）が、「オペ看」として手際の良