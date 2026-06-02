国家情報会議創設法が成立し、記者団の取材に応じる高市首相（写真：共同通信社）2026年4月の自民党大会で高市早苗首相（自民党総裁）が憲法改正に向けた意欲を示して以降、改憲論議は加速の兆しを見せています。太平洋戦争の敗戦後、日本人の手で十分な議論ができないまま制定された現行憲法を改正するには、まず日本人自身で“あの戦争”を総括する「新・東京裁判」が必要だというのが私の持論です。連載の3回目は、時間を巻