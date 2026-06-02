高市総理はきのう夜、イランのペゼシュキアン大統領と電話会談をおこない、アメリカとの戦闘終結に向け、“最大限の柔軟性を発揮するよう”伝えました。高市総理「イランも引き続き最大限の柔軟性を発揮して、（戦闘終結に向けた）合意が一日も早く得られることを強く期待している旨を述べました」高市総理は、きのう夜、イランのペゼシュキアン大統領とおよそ15分間、電話会談をおこない、アメリカとの戦闘終結に向け、イラン側の