カズレーザーとお笑いコンビ「ぺこぱ」の松陰寺太勇によるＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「カズレーザーと松陰寺のチルるーム」が２日までに更新され、「【リスペクト】嫉妬した芸人」という題材で２人が話し合った。松陰寺に「クイズとかで（嫉妬する）人はいないの？」と聞かれると、「全然いないですね、まじでいないっすね」と首を振ったカズレーザー。「クイズって自分が頑張る以外の理由がないっすもんね。誰がどうとか全く