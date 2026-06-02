本連載の締め括りに、埼玉県の教員が「五色百人一首」を使っておこなった実践を紹介する。五色百人一首は正しく使うのが王道だ。しかし、ただマニュアルを墨守するのではなく、その現場にいる子ども一人ひとりに応じて瞬時に判断を下すのも、教師にとっては大切な仕事である。そのことがよくわかるエピソードを、長谷川氏の取材によってお届けしよう。『長谷川博之の「圧倒的実践日誌」1』（トークラインBOOK）はAmazonで好評発売